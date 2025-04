Castagneto e mezzi finiti sotto sequestro a Quindici: il Riesame annulla tutto

QUINDICI- Il Tribunale del Riesame per le misure reali di Avellino (presidente Sonia Matarazzo) ha annullato il sequestro di un castagneto da frutto in località Casapiano nel comune di Quindici e di un autocarro e di un escavatore effettuato il dieci marzo scorso dai Carabinieri Forestali della Stazione di Marzano di Nola a seguito di un sopralluogo al termine del quale, ritenendo che fossero state realizzate delle nuove piste all’interno del fondo, era scattata la denuncia per l’articolo 10, 31 e 44 del D.P.R. 380/2001 in quanto le opere finite nel mirino del controllo erano subordinate ad autorizzazione e per distruzione o deturpamento di bellezze naturali, in quanto le opere effettuate avrebbero provocato la distruzione o deturpamento di bellezze naturali in quanto la zona è vincolata SIC. Dopo il sequestro e la denuncia ai danni di un settantenne della zona, la difesa, l’avvocato Antonio Mercogliano, aveva proposto istanza di annullamento al Tribunale del Riesame. Decisiva la relazione depositata con immagini realizzate che dimostravano come le piste finite nel mirino fossero già preesistenti. Per questo motivo i magistrati del Riesame hanno ritenuto possibile che si potesse trattare di un’opera di ripulitura delle piste e hanno annullato il sequestro eseguito dai Carabinieri Forestali.