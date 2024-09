Castagna del Partenio verso l’IGP, domani mercoledì la pubblica audizione

Si avvia a conclusione l’iter nazionale per la proposta di riconoscimento della Castagna del Partenio Igp. Domani (18 settembre), alle ore 18, presso la sala del Centro Congressi “De Simone” di Summonte, si terrà la riunione di pubblico accertamento convocata dal Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), dal Comitato Promotore “Castagna del Partenio IGP” e dalla Regione Campania, che rappresenta un passaggio cruciale per il riconoscimento ufficiale dell’Indicazione Geografica Protetta alla Castagna del Partenio.

La riunione conclude l’iter ministeriale teso a verificare la conformità della proposta e del disciplinare di produzione alle norme stabilite dal regolamento UE 2024/1143. Durante l’incontro verranno ascoltate e raccolte le opinioni delle organizzazioni professionali e di categoria, nonché dei produttori e degli operatori economici della filiera castanicola locale. La pubblica audizione sarà condotta dai dirigenti del Ministero, che daranno lettura del disciplinare di produzione, che sarà successivamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, dando tempo trenta giorni ai soggetti portatori di interesse della filiera castanicola di esprimere eventuali osservazioni. L’incontro proseguirà poi con l’intervento dei sindaci del territorio interessato dalla Igp, del Presidente del Parco del Partenio, Francesco Iovino, del Presidente del Gal Partenio, Luca Beatrice, del direttore del Distretto della Castagna e del Marrone della Campania, Roberto Mazzei, del presidente della Commissione Agricoltura della Regione Campania, Maurizio Petracca, e dell’assessore all’agricoltura della Regione Campania, Nicola Caputo. Invitati a partecipare al dibattito vi saranno anche i rappresentanti delle principali organizzazioni professionali agricole. I lavori saranno coordinati dal presidente del Comitato Promotore dell’Igp, Gerardo Marano.

“Il riconoscimento IGP della Castagna del Partenio– afferma il direttore del Distretto della Castagna e del Marrone della Campania, Roberto Mazzei – può rappresentare un’importante conquista per la valorizzazione del prodotto e del territorio, offrendo nuove opportunità di sviluppo economico per i produttori e per le comunità locali. Invitiamo tutti gli operatori della filiera a partecipare a questo incontro fondamentale per il futuro della Castagna del Partenio, un’occasione unica per contribuire attivamente alla valorizzazione di un prodotto che rappresenta un’eccellenza del territorio irpino”.

Si tratta di un momento particolarmente interessante per l’intero settore castanicolo campano. Il Distretto della Castagna e del Marrone della Campania, che ha appena partecipato all’edizione 2024 di Eurocastanea che si è svolta in Grecia, si pone l’obiettivo di costruire una strategia comune per promuovere e valorizzare le castagne di pregio della nostra regione, tra cui la prossima IGP, la Castagna del Partenio, la quinta per la Campania la terza dell’Irpinia, un primato europeo nel settore della castanicoltura da frutto.