Castagna del Partenio IGP: una tappa storica, parla l’Onorevole Maurizio Petracca

Si è svolta ieri a Summonte una giornata di importanza storica per il riconoscimento della Castagna del Partenio come prodotto IGP. Alla presenza di esponenti del Ministero dell’Agricoltura, del Comitato promotore, della Regione Campania, del Gal Partenio e delle amministrazioni locali, si è tenuta una pubblica audizione. Questo riconoscimento rappresenta il coronamento di un percorso durato tre anni, che ha visto impegno e dedizione da parte di tutte le parti coinvolte.

L’onorevole Maurizio Petracca, presente all’evento, ha dichiarato: “Questo è un traguardo fondamentale per il nostro territorio, che negli ultimi anni ha compiuto significativi passi in avanti sul piano delle certificazioni e dei riconoscimenti nazionali ed internazionali. La certificazione IGP aprirà nuovi sbocchi commerciali per le nostre eccellenze e creerà opportunità di crescita e occupazione”.

Petracca ha inoltre sottolineato come questo risultato faccia parte di un più ampio progetto di valorizzazione delle aree interne campane. Durante la mattinata, la Commissione Agricoltura ha definito gli assetti di due osservatori regionali, relativi alle leggi su enoturismo e olioturismo, entrambe proposte dall’onorevole stesso. Questi strumenti mirano a promuovere ulteriormente il turismo e lo sviluppo economico delle aree interne della Campania.

L’onorevole ha concluso sottolineando che il lavoro corale di tutte le parti coinvolte sta già portando risultati concreti e che altri successi sono attesi per il futuro.