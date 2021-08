Attualità Cassetta degli attrezzi: quali sono gli utensili indispensabili 5 Agosto 2021

Quali sono gli utensili che devono essere per forza presenti in una cassetta degli attrezzi? Prima di tutto pensiamo alla sicurezza, e quindi a munirsi di alcuni strumenti di protezione: per esempio dei guanti da lavoro in tessuto tecnico, che permettono di impugnare i vari strumenti in modo sicuro e al tempo stesso di proteggere dalla polvere e dalle schegge di legno le mani. Utili anche i guanti isolanti in gomma, che si rivelano decisamente preziosi al momento di effettuare delle riparazioni elettriche di modesta entità. Non bisogna dimenticare, poi, che per operazioni che richiedono di raschiare l’intonaco o di levigare il legno si produce polvere, e quindi occorrono delle mascherine filtranti ad hoc per proteggere la bocca e il naso, in modo che venga impedito a elementi estranei di aggredire l’organismo.

La minuteria metallica

Passiamo, poi, alla minuteria metallica, vale a dire l’insieme di bulloni, viti e chiodi. Questi ultimi possono essere caratterizzati da spessori e lunghezza differenti; vale la pena di ricordare che le viti sono seghettate, e dunque ideali per il legno, mentre i chiodi sono lisci. Ci sono, poi, diverse misure per i bulloni e i dati, da tenere sempre a portata di mano in modo che si possano rimpiazzare quelli usurati per colpa del trascorrere del tempo. Da non dimenticare i tasselli, che servono per apprendere i bastoni delle tende o le mensole; in genere sono venduti con le viti, che contribuiscono a rinforzare per far sì che aderiscano alle pareti.

La pinza e il martello

Nel novero degli Utensili indispensabili in una cassetta per gli attrezzi ci sono anche la pinza e il martello. Con le pinze è possibile provvedere a un gran numero di interventi, sia che si tratti di stringere una vite, sia che si tratti di tagliare dei fili metallici (ma anche di afferrare elementi molto scivolosi). Nella maggior parte dei casi si possono trovare sul mercato dei piccoli kit standard che comprendono una pinza, una tenaglia e una cesoia, utili per assecondare qualunque tipo di necessità. Il martello ideale per il fai da te, invece, è quello con la testa larga.

Le chiavi inglesi

Come dimenticare, in questa rassegna, le chiavi inglesi? Indispensabili per allentare o stringere i bulloni, sono utili per svolgere lavori di idraulica, sistemare il sellino della bici o fissare i mobili. I set più diffusi in commercio comprendono le chiavi più utilizzate, dei numeri 17, 13, 10 e 8. Grazie a una chiave inglese, è possibile non solo applicare una notevole quantità di forza, ma anche stringere o allentare i dati in maniera semplice.

Oggetti utili per la cassetta degli attrezzi

Il metro è così importante che spesso la sua presenza viene data per scontata, ma è sempre meglio non dimenticarsene! Che si tratti di prendere le misure di un mobile o di calcolare lo spazio necessario per un complemento di arredo, questo oggetto può essere disponibile in vari materiali e tante misure differenti. In particolare, il metro a nastro è rigido, in quanto è realizzato in acciaio flessibile, e può raggiungere una lunghezza di tre metri. Anche una torcia elettrica si può rivelare una valida alleata per chi si dedica ai lavori del fai da te, per esempio in occasione di un black out o nel corso di una emergenza. Con una torcia, poi, è possibile illuminare i punti bui, per esempio per piantare dei chiodi o per installare una mensola. Una torcia a batterie è l’ideale, e va ancora meglio se si tratta di un modello ricaricabile.

