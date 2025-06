Cassano Irpino: nasce la Comunità Energetica Rinnovabile

Cassano Irpino – È stata ufficialmente istituita la Comunità Energetica Rinnovabile (CER) del Comune di Cassano Irpino. Il progetto, promosso con determinazione dal Sindaco Salvatore Vecchia, rappresenta il primo passo di un percorso che mira a coniugare la sostenibilità energetica con la valorizzazione della risorsa più preziosa del territorio: l’acqua.

“La nascita della CER – ha dichiarato il Sindaco – non è solo una risposta concreta alla necessità di ridurre i costi e l’impatto ambientale, ma anche l’inizio di una visione più ampia. Intendiamo costruire un modello che metta l’acqua, bene pubblico per eccellenza, al centro di un piano di sviluppo fondato sull’innovazione, sulla partecipazione e sul rispetto

del territorio.”

L’iniziativa nasce grazie alla collaborazione tra il Comune, i cittadini, le realtà economiche locali e il supporto tecnico della startup Koala. L’obiettivo è creare una comunità coesa, capace di condividere energia da fonti rinnovabili e, al contempo, avviare un nuovo approccio integrato alla gestione delle risorse naturali. Koala ha accompagnato il progetto sin dalle prime fasi. “Crediamo fortemente che anche realtà di piccole dimensioni come Cassano Irpino possano giocare un ruolo chiave nei processi europei di sostenibilità, grazie alla capacità di fare rete e valorizzare le proprie risorse locali,” ha dichiarato Emmanuele Maria Petruzziello, CEO di Koala.

Cassano Irpino intende far convergere questo primo progetto verso obiettivi di più ampio respiro, candidandosi a percorsi europei come il Life. L’acqua, da sempre elemento centrale dell’identità del paese, sarà il cuore di un’iniziativa sperimentale che integra tutela ambientale, efficienza energetica e innovazione sociale. La CER non rappresenta solo un’azione concreta nel presente, ma il punto di partenza di una strategia di lungo periodo che intende portare Cassano Irpino al centro della rigenerazione ambientale in chiave locale ed europea.