Caso Menarini, il sindaco Spera incontra Schlein: “Chiesta interrogazione urgente al ministro”

A margine della manifestazione di ieri pomeriggio in piazza del Gesù, a Napoli, il vicepresidente della Provincia di Avellino e sindaco di Grottaminarda, Marcantonio Spera, ha incontrato la segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein.

Insieme al segretario della Fiom, Giuseppe Morsa, Spera le ha consegnato un dossier sul caso Menarini e le ha affidato la bozza del documento che il Consiglio comunale di Grottaminarda approverà il 10 luglio, alle ore 10, in una seduta monotematica dedicata proprio a quella vicenda. All’assise sono stati invitati tutti i sindaci della provincia di Avellino.

«Abbiamo chiesto alla segretaria un’interrogazione urgente al ministro competente», ha

dichiarato Spera, «e lei si è detta disponibile a partecipare a un sit-in davanti allo stabilimento, nella Valle Ufita, insieme agli alleati del campo largo e ai vertici nazionali delle sigle sindacali».

Spera, in quanto componente del campo largo, intende inoltre chiedere al presidente della

Provincia di Avellino, Fausto Picone, l’indizione di un consiglio provinciale monotematico,

sempre sul caso Menarini.