Caso Manzo, i Carabinieri ripartono con le convocazioni dei testimoni: c’è anche il figlio dello scomparso

PRATA- Ripartono gli inviti ai testimoni che potrebbero rivelare circostanze utili a fare luce sulla scomparsa di Domenico Manzo, come noto svanito nel nulla dalla sera dell’otto gennaio 2021.

A pochi giorni dagli esami eseguiti su un campione di presunto sangue repertato sulla TRoc usata nella sera della scomparsa da Loredana Scannelli, arrivano tre convocazioni presso gli uffici della Sezione Operativa della Compagnia dei Carabinieri di Avellino. Si tratta di convocazioni come persone informate sui fatti, quelle che tra gli altri vedranno comparire anche il ventenne figlio del settantaduenne di Prata Principato Ultra, il giovane Francesco Manzo.

Solo qualche giorno fa, Francesco era comparso davanti alle telecamere de La Vita in Diretta, per difendere sua sorella dal sospetto che potesse nascondere qualcosa. Il giovane tra l’altro e’ stato già ascoltato dagli inquirenti, in quella circostanza in Procura, nel giugno 2022, quando sarebbe stato escusso (sempre come persona informata sui fatti) relativamente agli spostamenti avvenuti nella serata della scomparsa di Mimi’ Manzo. Evidentemente in mano agli inquirenti ci sono nuove evenienze investigative che hanno portato a riconvocare Francesco.

Le indagini, come tra l’altro aveva fatto capire chiaramente il Procuratore della Repubblica di Avellino Domenico Airoma, non si sono fermate. E anche da queste escussioni potrebbero giungere nuovi elementi utili nella ricostruzione della vicenda e per capire cosa è avvenuto nella serata della scomparsa di Manzo.