Caso Caritas, confermate le dimissioni del direttore. Ecco i nuovi responsabili

In seguito a ingenerose accuse mosse alla Caritas Diocesana in Sede di Consiglio Comunale si sono creati malumori e tensioni tra i responsabili che hanno portato alle dimissioni del direttore. Il Vescovo Arturo Aiello, apprezzando e sostenendo in pieno l’operato del nuovo Direttore Don Antonio Paradiso, ha cercato di dissuadere il Sacerdote chiedendogli di ritirare le Dimissioni per continuare il servizio intrapreso otto mesi fa, senza risultati. Approfitta di questo momento per confermare la sua stima, quella dei suoi confratelli e di tutti gli operatori Caritas al Direttore uscente per la discrezione e la competenza manifestata in questi mesi.

Contestualmente affida a tre Diaconi Permanenti della nostra Diocesi la responsabilità della Caritas nominando:

1. Direttore: il Dott. Antonio D’ORTA, Rappresentante procuratore – Filiale di Salerno, Generali Italia spa.

2. Vicedirettore: il Dott. Costantino Del GAUDIO, già Funzionario della BPER.

3. Vicedirettore: Valentino SANTUCCI, già Presidente della Cooperativa “Percorsi”.

Il Vescovo Aiello invita tutti gli operatori Caritas a un lavoro di sinergia nel rispetto dei ruoli e in una rinnovata coscienza ecclesiale che li rimotivi nella spiritualità, nella formazione e nel servizio. Invita altresì Presbiteri e Diaconi, fatta salva la libertà di ciascuno, a lavorare per la comunione senza esporsi singolarmente a esternazioni, commenti e conferenze stampa che finiscono con il lacerare la già fragile fraternità.