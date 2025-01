Case sovraffollate e lavoro nero, blitz interforze all’alba a Domicella

DOMICELLA- Blitz all’alba di questa mattina a Domicella contro il sovraffollamento abitativo da parte di migranti, in prevalenza bengalesi. Un’operazione congiunta, come ha documentato il sindaco di Domicella Antonio Corbisiero, che ha visto in campo l’Ufficio Tecnico e l’Anagrafe del Comune di Domicella, il Commissariato di PS di Lauro, la Guardia di Finanza di Baiano, l’ASL di Avellino e l’Ispettorato del Lavoro di Avellino. Il sindaco di Domicella ha anche sottolineato che “l’operazione è stata incentrata sul controllo del sovraffollamento abitativo, come previsto dall’ordinanza comunale n. 24 dell’11/12/2024.Dispiace riscontrare situazioni di questo tipo, ma è un dovere comune attivarsi affinché chiunque nel nostro paese possa vivere in condizioni igienico-sanitarie dignitose e adeguate a qualsiasi essere umano”.