Case in vendita in Molise: dove conviene?

Acquistare casa in Molise, se lo scopo è quello di compiere un investimento e quindi proporre poi l’immobile in affitto, può rivelarsi un’ottima idea specialmente in questo periodo. I prezzi medi si sono infatti abbassati e si trovano diverse occasioni, delle quali vale la pena approfittare prima che l’andamento del mercato immobiliare subisca variazioni importanti. Naturalmente però, chiunque intendesse acquistare casa in Molise deve anche tenere in considerazione le differenze tra le varie zone della regione. Se infatti in alcune località la domanda di appartamenti e case in affitto è ancora alta, in altre è pressoché nulla.

Vediamo dunque insieme dove conviene acquistare casa in Molise se lo scopo è quello di compiere un investimento e dunque mettere l’immobile a rendita.

# Campobasso: acquistare casa nel capoluogo

Il capoluogo del Molise rimane un punto di riferimento per chi desidera acquistare casa a scopo investimento, in quanto si tratta del maggior centro della regione. In particolare, la domanda di immobili in locazione a Campobasso avviene per la maggior parte da parte delle famiglie, che dunque sono interessate ad un contratto a lungo termine.

Non mancano tuttavia gli studenti che cercano una sistemazione proprio nel capoluogo, per via dell’università che accoglie ogni anno diversi fuori sede provenienti dalle zone limitrofe.

In quanto ai prezzi, gli immobili in vendita a Campobasso si mantengono su cifre abbordabili: si spendono in media 1.000 euro al metro quadro circa per un appartamento nel capoluogo, mentre per la locazione siamo intorno ai 5,50 euro al metro quadro.

# Campomarino lido: zona turistica affacciata sul mare

Le zone affacciate sul mare sono naturalmente quelle più interessanti per coloro che intendono investire nel mercato immobiliare del Molise. Sono infatti quelle più appetibili per i turisti, che cercano appartamenti o villette non troppo distanti dalle spiagge. Da questo punto di vista, Campomarino Lido è la località più conveniente in assoluto per un investimento, in quanto per acquistare un immobile si spendono circa 1.000 euro al metro quadro. Bisogna però considerare anche che questa è la località dove i prezzi degli affitti sono i più alti in assoluto, superiori persino a zone come Termoli, dove una casa costa in media 1.500 euro al metro quadro! Vale dunque la pena dare un’occhiata alle case in vendita Campomarino Lido, perché si possono ottenere delle rendite decisamente alte.

# Petacciato: località sul mare

Un altro comune affacciato sul mare che possiamo considerare una validissima alternativa a Campomarino Lido è Petacciato, che si trova più a nord. Anche in questo caso, i prezzi degli immobili sono molto convenienti perché la media scende al di sotto dei 1.000 euro al metro quadro mentre gli affitti rimangono piuttosto alti. Se dunque lo scopo è quello di compiere un investimento ed acquistare casa per poi proporla in locazione ai turisti, Petacciato potrebbe rivelarsi un’ottima soluzione. È meno famoso rispetto a Campomarino Lido, dunque la domanda tende a decrescere leggermente, ma vale comunque la pena prenderlo in considerazione perché un investimento da queste parti potrebbe rivelarsi alquanto conveniente.