Casalbore Art Festival 2025: l’8 e il 9 agosto Avellino e Benevento condividono arte e musica

La VI edizione del Casalbore Art Festival è alle porte: venerdì 8 e sabato 9 agosto la cornice del borgo normanno di Casalbore ospiterà libri, musica, poesia, teatro, arte e offrirà l’opportunità di gustare la cucina tipica dell’antico paese irpino.

Il tema di quest’anno, che sarà anche protagonista del concorso di arti figurative, è LA MATITA: strumento dell’artista, metafora di rinnovamento, resilienza, resistenza e cambiamento. Lascia il segno, buca i fogli, può essere di infiniti colori,

può stare tra le dita, dietro le orecchie, tra i capelli. A volte ha sul dorso tracce di incisivi di studenti ansiosi o artisti

disperati. È diventata un simbolo della lotta per la libertà di espressione. Richiama alla creatività, al gioco, all’armonia.

Nel festival dal nome “Tutto in un filo”, la matita traccerà le sue linee reali ed immaginarie all’interno del centro normanno, con installazioni, performance e opere ispirate al suo significato e alla sua immagine. L’evento è realizzato grazie alla Proloco Pangea Casalbore, al Comune di Casalbore, all’associazione “Museo dei Castelli”, a “Il Funambolo caffè letterario” e al team di amici che è tornato a lavorare anche quest’anno con passione e amore, coordinato dall’ideatore e direttore artistico Fabio Corso.

Di seguito il programma e gli artisti che parteciperanno:

8 AGOSTO

Piazza Castello, Casalbore (AV)

Ore 20:30 DIANA DE ROSA. LA PITTRICE MAI ESISTITA. Presentazione del libro di Isabella Pedicini, in dialogo con l’autrice Marialaura Simeone. Letture a cura di Emi Martignetti.

Ore 21:30 VENTALENA Live music popolare.

Piazza Roma, Casalbore (AV)

Ore 21:00 CARBONIO: UN ATOMO IN CERCA D’AUTORE Performance a cura di Monica Carbini (Test Teatro Stage) e Marialuisa Russo.

Ore 22:00 ANDREA TARTAGLIA Live music cantautorato.

9 AGOSTO

Piazza Castello, Casalbore (AV)

Ore 22:00 GRAPHIA INTERIORE Presentazione del libro di Laura Bruno. Dialoga con l’autrice Isabella Pedicini.

Ore 21:30 PREMIAZIOINE CONCORSO DI ARTI FIGURATIVE

Ore 22:30 DR. JAZZ & THE DIRTY BUCKS SWING BAND Live music jazz dixieland

Piazza Roma, Casalbore (AV)

Ore 21:00 CANOVACCI SCRITTI A MATITA Performance a cura della Compagnia Elvira. Testo e regia di Rolando Giancola.

Ore 22:30 SELEZIONE MUSICALE CUMBIA

Altro in itinere:

LUIS DE CICCO Live music all’ingresso del Castello (8 agosto)

ENNIO GIAGUARO “ONDA ELEMENTALE” Performance musicale (8-9 agosto)

FABRIZIO DE CUNTO “MARCIA PER LA VISIBILITÀ” Installazione e performance artistica

FRANCESCO GAROGANO “VITE IN TRANSITO” Mostra fotografica

STAND GASTROONOMICI

FOTOGRAFIA ISTANTANEA

CONTEST DI PITTURA

STAND ESPOSITIVI