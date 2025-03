40 anni di Casa sulla Roccia, al via gli eventi celebrativi

Casa sulla Roccia, nell’ambito degli eventi legati alla celebrazione dei primi quarant’anni di attività sul territorio di Avellino, presenta martedì 25 Marzo, alle ore 16.30, presso l’Ex-Cinema Eliseo di via Roma, il libro “Storia senza eroi” di Piero Marrazzo. Sarà un dialogo con l’autore l’avvocato Vincenzo Massaro e la dottoressa Maria Rosaria Famoso. A moderare l’incontro, il giornalista Salvatore Biazzo.

Uno dei luoghi che ricorre nella tragica storia politica italiana è via Gradoli, che rappresenta anche il posto in cui subisce una battuta d’arresto non solo la vicenda politica di Piero Marrazzo, che nel 2009 è il Presidente della Regione Lazio, ma soprattutto il luogo in cui ha inizio la distruzione della dignità personale, familiare e professionale dell’uomo “Piero”.

La parola chiave del quarantennale di Casa sulla Roccia è “Dignità”. Non a caso si è scelto di iniziare il ciclo di iniziative ed eventi con la storia di un uomo che è riuscito a riprendere in mano la propria vita, come in questi 40 anni hanno fatto molte delle persone, ospiti dei servizi messi a disposizione dall’associazione.

All’evento interverranno la sindaca di Avellino Laura Nargi e il Presidente de La Casa sulla Roccia-Centro di Solidarietà OdV, Luigi Vitiello.