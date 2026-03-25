Casa Circondariale di Ariano Irpino, tentativo di introduzione di droga sventato dalla Polizia Penitenziaria

Importante operazione portata a termine nella mattinata odierna presso la Casa Circondariale di Ariano Irpino, dove il personale della Polizia Penitenziaria ha dimostrato ancora una volta elevata professionalità, attenzione e capacità operativa.

Secondo quanto si apprende, durante lo svolgimento dei colloqui con i familiari dei detenuti, le unità cinofile impegnate nei controlli di routine hanno segnalato il comportamento sospetto di una donna prima dell’accesso alle sale colloqui. Immediatamente fermata, la stessa è stata sottoposta a controllo da parte del personale femminile addetto.

A seguito dell’ispezione, è stata rinvenuta un’ingente quantità di sostanza stupefacente, prontamente sequestrata, all’interno di un pacco conforto consegnato da una donna recatasi in visita al figlio detenuto, circa 36,22 grammi di hashish e 5,59 grammi di cocaina, abilmente occultati tra generi alimentari. La donna è stata denunciata ai sensi dell’articolo 73 del DPR 309/90.

L’intervento tempestivo ha impedito l’introduzione della droga all’interno dell’istituto, evitando potenziali rischi per la sicurezza e l’ordine interno.

L’operazione evidenzia ancora una volta l’importanza del lavoro svolto quotidianamente dalla Polizia Penitenziaria, spesso in condizioni complesse e con risorse limitate, ma sempre con grande senso del dovere. A esprimere vivo apprezzamento è Raffaele Troise, Responsabile della UILFP Polizia Penitenziaria, che ha dichiarato:

“Rivolgo i miei più sinceri complimenti a tutto il personale coinvolto per la brillante operazione condotta. Ancora una volta le donne e gli uomini della Polizia Penitenziaria hanno dimostrato competenza, professionalità e grande spirito di sacrificio. Episodi come questo confermano il ruolo fondamentale del Corpo nella tutela della sicurezza all’interno degli istituti penitenziari e meritano il giusto riconoscimento.”

Un intervento che rappresenta un ulteriore segnale dell’efficacia dei controlli e della determinazione degli operatori nel contrastare ogni tentativo illecito all’interno delle strutture detentive.

Nondimeno, al personale di Polizia Penitenziaria di Ariano Irpino vengono espresse le congratulazioni da parte del segretario generale Donato Capece per l’operato del personale.