Carnevale, anche a Benevento sequestrati migliaia di articoli non conformi dalla Guardia di Finanza

Nell’ambito del dispositivo di contrasto ai fenomeni di illegalità economico-finanziaria posto in essere dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Benevento, sono stati effettuati sequestri di costumi e accessori posti in vendita in occasione del Carnevale e della Festa di San Valentino e contestate violazioni amministrative.

In particolare, i militari del Gruppo di Benevento, nel corso di un servizio di controllo economico del territorio, hanno effettuato l’accesso presso un locale commerciale di Torrecuso ove hanno rinvenuto circa 9.300 articoli, tra i quali adesivi, braccialetti e portachiavi privi delle indicazioni in lingua italiana.

Qualche giorno dopo, presso un grande magazzino di Benevento, i predetti militari hanno notato esposti per la vendita circa 5.700 prodotti, tra i quali costumi di carnevale, adesivi e giocattoli per bambini privi del marchio della Comunità Europea.

Successivamente, i militari della Tenenza di Montesarchio, presso un locale commerciale della medesima località specializzato nella vendita di prodotti di uso domestico, hanno accertato che sugli scaffali del predetto locale erano presenti 81 articoli, tra i quali lampade solari e bicchieri in vetro. La merce non rispettava le prescrizioni del Codice del Consumo. In particolare, gli articoli erano esposti al pubblico privi delle indicazioni previste per il consumatore finale.

Inoltre, i finanzieri della Tenenza di Solopaca hanno effettuato un controllo presso un esercizio commerciale di Cerreto Sannita ove hanno rinvenuto circa 79.700 articoli, quali costumi di carnevale, gadget per la Festa di San Valentino e accessori per la casa, sprovvisti delle indicazioni in merito all’origine, alla qualità e all’eventuale presenza di materiali o sostanze nocive per la salute dell’uomo.

Infine, presso un negozio di Guardia Sanframondi, i predetti militari hanno scoperto circa 12.800 prodotti, alcuni dei quali destinati all’uso sulla persona, anch’essi privi delle informazioni relative all’origine e qualità del prodotto.

I responsabili delle predette attività commerciali sono stati segnalati alla Camera di Commercio Irpinia-Sannio per le violazioni riguardanti il Decreto Legislativo n. 206/2005 ed è stata irrogata nei loro confronti una sanzione pecuniaria che prevede il pagamento di un importo fino a 25.832 euro. La merce è stata sottoposta a sequestro.

Le attività ispettive della Guardia di Finanza testimoniano l’impegno del Corpo a tutela del mercato, volto a intercettare quelle situazioni di rischio generate dalla diffusione di prodotti non conformi agli standard di sicurezza imposti dalla normativa dell’Unione Europea e nazionale e che mira a tutelare la salute e l’incolumità della collettività.