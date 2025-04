Il sogno del record di Carmine e Gianluca: da Montoro alla Milano Marathon

Loro sono Carmine Federico e Gianluca Russo, con il “sogno del record” da raggiungere sul tetto del mondo. Sono arrivati alla Wizz Air Milano Marathon per ottenere grandi soddisfazioni ricche di emozioni e correre la gara con un sorriso e tantissimo divertimento.

“42195 metri con Gianluca Russo e con una caldaia sulle spalle, perché io sono “lominodellacaldaia”. – scrive Carmine – Abbiamo stabilito un nuovo record stabilito perché nessuno lo ha mai raggiunto! Un ringraziamento va alla mia famiglia che mi segue sempre, all’associazione Sognoattivo per avere creduto in noi e dato il loro sostegno, a Raffaele Di Giacomo, compagno di avventura, e la sua famiglia, alla nostra società ASD Atletica Ermes e, infine, al mitico Raffaele Giovannelli, non solo mister ma prezioso amico da mille risorse e grandi consigli”.