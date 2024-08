Carlo Verdone insignito dell’Hirpus d’Oro all’Ariano International Film Festival

Ieri sera, Carlo Verdone è stato l’ospite d’onore della serata finale dell’Ariano International Film Festival, ricevendo l’ambito premio Hirpus d’oro, destinato ai grandi maestri del cinema. L’evento ha visto la partecipazione entusiasta di fan e professionisti del settore, che si sono radunati in massa presso la Villa comunale di Ariano Irpino per celebrare il celebre regista e attore.

Nel pomeriggio la proiezione di “Borotalco”, uno dei film cult di Verdone, che ha contribuito a segnare la storia della commedia italiana. La carriera di Carlo Verdone, che si estende per oltre 45 anni, è ricca di successi che hanno saputo raccontare i cambiamenti della società italiana. Tra i suoi film più noti si annoverano “Un sacco bello”, “Bianco, rosso e Verdone”, “Compagni di scuola”, “Maledetto il giorno che t’ho incontrato”, “Viaggi di nozze”, “Io, loro e Lara” e “Benedetta Follia”.

Verdone ha ottenuto numerosi riconoscimenti nel corso della sua carriera, tra cui 9 David di Donatello, 11 Nastri d’Argento, 3 Globi d’Oro, diversi Ciak d’Oro, il Premio Truffaut, il Premio Bianchi, il Premio Bresson e il Premio Hemingway. È stato anche nominato Grande Ufficiale della Repubblica Italiana. Oltre alla sua attività cinematografica, Verdone è autore di libri di successo come “Fatti Coatti (o quasi)”, scritto con Marco Giusti, “La casa sopra i portici” e “La carezza della memoria”. Ha diretto anche due opere liriche: “Il Barbiere di Siviglia” per il Teatro dell’Opera di Roma nel 1992 e “La Cenerentola”, trasmessa in mondovisione nel 2014.

Membro della giuria degli Oscar, Carlo Verdone continua a essere una figura di grande rilevanza nel panorama cinematografico italiano e internazionale. La sua presenza all’Ariano International Film Festival ha sottolineato ancora una volta l’importanza del suo contributo al cinema e la sua capacità di attrarre e ispirare nuove generazioni di cineasti e appassionati.