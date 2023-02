Carlo Sibilia incontra AIR Campania: “Dall’incontro tante novità per Avellino”

“Come avevo promesso, oggi ho incontrato l’Amministratore Unico dell’AIR Campania Ing. Acconcia che ringrazio per l’accoglienza e per il confronto.

Subito qualche bella novità in punti senza troppa suspance:

24 MARZO 2023 da SEGNARE ROSSO SUL CALENDARIO:

1. Il sito internet dell’AIR è stato appena ottimizzato per l’utilizzo con il telefonino! Gli orari li troverete sempre in forma statica (ovvero il file pdf), ma il sito è indicizzato e subito fruibile anche su mobile. Per cui se oggi su google scrivete “orari autobus avellino” il primo link che ottenete è quello dell’azienda e vi rimanda subito agli orari. Quindi il video che ho realizzato il 10 gennaio 2023 è servito ed ha segnalato delle problematiche che l’azienda ha prontamente superato. Li ringrazio per questo. Obiettivo (piccolo piccolo, ma anche lo sforzo è stato tale) raggiunto.

2. L’AIR Campania sta inoltre lavorando ad un app per il telefonino che sia di proprietà. Finalmente aggiungo io. L’idea è quella di fornire attraverso la geolocalizzazione tutte le combinazioni di viaggio a noi più vicine in base alla nostra posizione del momento. Una volta che si sviluppa un’applicazione proprietaria poi si può sviluppare con tante funzionalità (acquisto online, percorso più veloce etc.). Niente di fantascientifico o di innovativo, ma tra zero e qualcosa…sempre meglio qualcosa!

3. Le fermate di AIR (più di 5000 in tutta la Campania) saranno tutte completate con orari e numeri di autobus nei prossimi anni attraverso un’attività in project financing con l’apertura dell’azienda alla vendita/concessione degli spazi pubblicitari. Su questo punto sono sintetico e non sono volutamente sceso nei dettagli perchè la strada è lunga e la mia intenzione invece è di risolvere ciò che è possibile risolvere nel più breve tempo possibile. Sarà pertanto compito e interesse esclusivo dell’azienda scendere nei dettagli quando e se vorrà. Ritenevo solo giusto raccontarvi alcune delle buone idee sulle quali l’azienda di Pianodardine mi ha riferito di star lavorando.

4. INFINE sul tema ORARI ALLE FERMATE ad AVELLINO una bella notizia: LE GRAFICHE SONO TUTE PRONTE!

Sono sinceramente felice…

Tuttavia mi è stato riportato di un contenzioso tra il Comune di Avellino e una concessionaria di pubblicità (non faccio il nome perchè non ho avuto modo di verificare la notizia) in relazione alla proprietà delle “paline” che parrebbe non consentire nell’immediato l’apposizione degli orari.

In ogni caso, visto che si tratta di un servizio pubblico, ci siamo dati 30 giorni per poi cominciare l’attività di affissione almeno dei numeri degli autobus di passaggio e gli orari.

Le fermate sono vuote da 30 anni, possiamo aspettare altri 30 giorni.

Pertanto continuerò a tenervi informati su ogni novità e il 24 MARZO 2023 conto di prendere il primo autobus ad una fermata ad Avellino con tanto di cartello di infomobilità dettagliato. SEGNATE in ROSSO SUL CALENDARIO!

Mi auguro di farlo insieme all’ Amministratore Unico Ing. Acconcia che ringrazio ancora per la disponibilità, sua e del suo staff, mostratami questa mattina. Unico piccolo rammarico è quello di avere sempre la sensazione di partire dall’anno zero. Come se l’azienda fosse nata con l’arrivo del nuovo amministratore. Forse su questo aspetto la politica potrebbe avviare una riflessione”.

È quanto scrive su facebook l’ex sottosegretario Carlo Sibilia, dopo l’incontro con l’Ing. Anthony Acconcia, Amministratore Unico Air Campania.