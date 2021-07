Attualità Caritas Avellino, attivo per tutto il periodo estivo il telefono amico per gli anziani 6 Luglio 2021

Caritas Avellino, attivo per tutto il periodo estivo il telefono amico per gli anziani. Rientra nel progetto “Sos anziani – Covid 19”. Si possono richiedere piccoli aiuti domiciliari di beni di primaria necessità: farmaci, spesa, con la certezza di essere accompagnati in un costante ascolto dei bisogni e di ricevere delle risposte a stati di solitudini molto frequenti.

Il numero di telefono a cui rivolgersi è 0825 31756 dalle ore 9,30 alle ore 12,30 – dalle ore 15,30 alle ore 18,30 dal lunedì al venerdì.

Il servizio è ubicato presso il centro diurno per anziani in via Annarumma 97, Avellino.