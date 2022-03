Carife, rinvenuti in un terreno veicoli e mezzi agricoli rubati o di dubbia provenienza

I Carabinieri, con l’effettuazione di mirati servizi volti alla prevenzione e alla repressione di reati predatori, continuano incessantemente a porre attenzione all’attività di perlustrazione nei comuni dell’Irpinia implementando ulteriormente – come disposto dal Comando Provinciale di Avellino – i servizi per il controllo del territorio.

In tale contesto, un’altra attività è stata eseguita ieri pomeriggio a Carife dai Carabinieri della Stazione di Castel Baronia, che hanno operato unitamente ai colleghi delle Stazioni di Flumeri e Zungoli.

Le indagini hanno permesso di acquisire elementi a carico di un 43enne della Baronia e di una 46enne proprietaria del fondo dove sono stati rinvenuti veicoli e mezzi agricoli oggetto di furto o di dubbia provenienza, alcuni sprovvisti di targhe o dotati di identificativi riconducibili ad altri veicoli.

Nella circostanza, sono stati sequestrati 4 furgoni, 4 autovetture e 4 mezzi agricoli, sulla cui provenienza sono in corso approfonditi accertamenti, anche allo scopo di individuare i proprietari legittimi e per acclarare l’eventuale utilizzo in occasione della commissione di altri reati.

Alla luce delle evidenze emerse, entrambi i soggetti sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento per concorso in ricettazione e riciclaggio.