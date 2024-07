Caricato da un toro e sbalzato per metri: 60enne in codice rosso

AVELLINO- Una domenica trasformata in un incubo per un sessantenne di fuori provincia che molto probabilmente aveva scelto le montagne irpine per trascorrere la giornata. Caricato da un toro alle spalle e’ stato sbalzato per diversi metri e si trova ora ricoverato al Moscati di Avellino in codice rosso. L’ uomo è stato condotto alla Città Ospedaliera dal personale del 118. La sua prognosi e’ ancora riservata. Ancora da ricostruire quanto avvenuto, cosa che molto probabilmente spetterà ai Carabinieri.

In aggiornamento