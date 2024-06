Caricati da un bufalo: due operai finiscono in Ospedale, un 48enne in codice rosso

Caricati da un bufalo, due operai finiscono in ospedale. Quanto avvenuto nel pomeriggio a Flumeri all’interno di uno stabilimento, dove un operaio di 48 anni di Castelbaronia e un operaio di 25 anni straniero ma residente nel serinese sono stati caricati da un bufalo che, almeno dalle prime indiscrezioni doveva essere condotto nella camera di macellazione. Il primo, il quarantottenne, è ricoverato in codice rosso al Pronto Soccorso del Moscati con una serie di traumi e una ferita alla gamba, il secondo invece è stato ricoverato al Frangipane di Ariano con una ferita al torace. Sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri della locale Compagnia.