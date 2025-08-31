Carenza idrica, stop notturno nei serbatoi: diversi Comuni irpini senz’acqua

Alto Calore Servizi S.p.A. ha comunicato che, a causa della forte e persistente diminuzione dell’apporto idrico dai gruppi sorgentizi, sarà necessaria la chiusura notturna dei serbatoi a servizio di alcuni Comuni della provincia di Avellino.

In particolare, dalle ore 22:00 di sabato 31 agosto alle ore 06:00 di lunedì 1 settembre, resteranno senz’acqua Prata di Principato Ultra, Pratola Serra, Montefusco, Santa Paolina e Sirignano. Gli orari indicati riguardano la chiusura e la riapertura degli organi di manovra delle condotte distributrici: per le singole utenze, la sospensione e la ripresa del flusso idrico dipenderanno dai tempi di riempimento delle condotte. Considerata la grave carenza idrica, l’interruzione potrebbe comunque avvenire prima dell’orario fissato.

Alla riattivazione del servizio, avverte Alto Calore, potrebbero verificarsi fenomeni transitori di torbidità dell’acqua, che non ne compromettono la potabilità: si consiglia, tuttavia, di far scorrere per qualche minuto l’acqua dai rubinetti fino alla completa scomparsa dei residui.

Aggiornamenti saranno forniti sul sito aziendale www.altocalore.it e sui canali social ufficiali. Per casi di effettiva e improrogabile necessità, è disponibile il numero verde 800 954 430.