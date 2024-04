Carceri, lunedì visita all’Icam di Lauro

Presenti una delegazione di Deputati e Senatori nel carcere di Lauro- Istituto a Custodia Attenuata per Detenute Madri con figli, insieme al Presidente del Consiglio regionale e il Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

Il Garante campano Samuele Ciambriello comunica che d’intesa con il Prof. Paolo Siani, che nella scorsa legislatura ha presentato al Parlamento una proposta di legge, approvata con 241 voti e soltanto 7 contrari per non avere più bambini in carcere, ma l’obbligo di stipulare con gli enti locali convenzioni volte ad individuare strutture idonee come case famiglie in favore delle detenute madri con figli, hanno organizzato una visita nella mattinata di Lunedi 8 Aprile alle ore 12 nell’ICAM di Lauro.

Saranno presenti Deputati, Senatori e il Presidente del Consiglio regionale della Campania Gennaro Oliviero.

Il Garante Ciambriello: “Mai più bambini in carcere, abbiamo bisogno di comunità alloggio per le donne con figli reclusi negli istituti a custodia attenuta per le detenute madri. La questione è urgente e rivolgo un appello alla politica affinché entri nel merito di tale questione.”