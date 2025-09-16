Carcere Sant’Angelo, droga al colloquio e cento grammi di hashish nei pannolini in auto

Nella tarda mattinata di oggi, durante gli ultimi colloqui della giornata nel Carcere di Sant’Angelo, due congiunti di origini napoletane si sono disfatti di una minima quantità di stupefacente prima del colloquio, nel bagno, accortisi della Presenza dei cani del Nucleo Cinofili.

Il Personale ivi operante ha poi esteso le ricerche alla auto dei familiari in procinto di fare colloquio che erano sospettati, rinvenendo 100 grammi di hashish nascosti in un pannolino per bambini. Notiziato il P.M. di turno della Procura di Avellino si è proceduto alla denuncia a piede libero.