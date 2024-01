Carcere Santa Maria C.V., disordini rientrati dopo intervento magistrato sorveglianza

“Emerge che, grazie alla competenza e alla prontezza di intervento del Reparto del Corpo di Polizia Penitenziaria, supportato dall’intervento celere del magistrato di sorveglianza, sono stati sedati, dopo alcune ore, i gravi disordini verificatisi nel pomeriggio presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere.” A renderlo noto è stato Gennarino De Fazio, Segretario Generale della UILPA Polizia Penitenziaria.

“La protesta dei detenuti sembra sia nata dal mancato rilascio di un permesso per consentire a uno di loro di partecipare al funerale di un parente vittima di omicidio nella zona di Caserta,” spiega il Segretario della UILPA PP.

“Fortunatamente, fino a quanto risulta al momento, non sono stati segnalati gravi danni alle persone, ma intere sezioni detentive sono state gravemente danneggiate, mettendone in dubbio la stessa vivibilità. Questa volta possiamo affermare che la situazione si è risolta, ma sussiste la preoccupazione che non possa essere sempre così. Chiediamo al Governo e al Parlamento di intervenire prima che sia troppo tardi,” conclude De Fazio.