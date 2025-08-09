Carcere di Sant’ Angelo dei Lombardi, due telefonini scoperti durante una perquisizione

SANT’ANGELO DEI LOMBARDI- Due telefonini nascosti all’interno della cella dove sono reclusi. Dopo la scoperta nel corso di una perquisizione da parte degli agenti della Polizia Penitenziaria in servizio presso l’istituto e’ scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Avellino per due detenuti, che dovranno rispondere di “accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti”. I due cellulari sono stati sottoposti a sequestro, convalidato dal pm della Procura della Repubblica di Avellino Antonella Salvatore, ora rischiano un processo con questa accusa. Si tratta dell’ennesima scoperta di dispositivi telefonici all’interno di un istituto penitenziario in provincia di Avellino.
Redazione Irpinia
Testata giornalistica registrata al tribunale di Avellino con il n. 422 del 21.5.2014
- Redazione – Via Dell’Industria snc – Pietradefusi (AV)
- 082573384
- redazione@irpinianews.it