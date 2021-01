Attualità Carcere di Ariano Irpino, rinforzi in arrivo: il plauso dei sindacati 21 Gennaio 2021

Il 20 gennaio scorso le tre sigle sindacali, il segretario Provinciale Osapp Ettore Sommariva il Delegato Regionale Uspp Maurizio De Fazio e il Coordinatore Regionale della FP CGIL Campania Polizia Penitenziaria Orlando Scocca, sono stati ricevuti dal Provveditore Regionale Campania Dr.Antonio Fullone e dal Direttore della Casa Circondariale Arianese Dr.ssa Maria Rosaria Casaburo presso la Direzione dell’Istituto Penitenziario di Ariano Irpino.

“La visita del Provveditore è servita soprattutto per discutere delle relative problematiche emergenziali che la suddetta struttura già da tempo sta attraversando, non per ultimo la pianta organica di Polizia Penitenziaria non sufficiente per garantire l’ordine e la sicurezza dell’istituto.

Durante l’incontro peraltro proficuo il Provveditore è stato molto attento alle problematiche recepite”.

“Il cartello sindacale ringrazia altresi dell’attenzione ricevuta del Provveditore per la sensibilità dimostrata nonostante il periodo pandemico in atto e per l’arrivo di ulteriore cinque unità di Polizia Penitenziaria presso la casa circondariale di Ariano Irpin”.