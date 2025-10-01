Carcere Bellizzi, il Procuratore Airoma: attenzione perdurante ai fenomeni illeciti

AVELLINO- “L’esito delle indagini testimoniano la perdurante attenzione di questo ufficio di Procura in ordine alla repressione delle attività illecite in carcere, che, nel perseguire questo obiettivo, si avvale dell’esperienza del Nucleo Investigativo Centrale della Polizia Penitenziaria – Nucleo Investigativo Regionale per la Campania in stretta sinergia con i reparti di Polizia Penitenziaria del territorio”. E’ cosi che il Procuratore della Repubblica di Avellino Domenico Airoma ha concluso la nota relativa alla misura interdittiva nei confronti di un ufficiale della Polizia Penitenziaria in servizio ad Avellino per omissione in atti d’ufficio, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Lo stesso Procuratore Airoma aveva riorganizzato la Procura di Avellino istituendo una specifica sezione, quella della “criminalità inframuraria”, coordinata dal Procuratore Aggiunto Francesco Raffaele.