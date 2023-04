Carcere Avellino: detenuto aggredisce due poliziotti penitenziari e li manda in ospedale. I due rappresentanti delle forze dell’ordine sono ricoverati e non si conosce ancora l’entità della prognosi. Uno dei due è stato colpito da una testata, l’altro invece ha riportato una ferita alla mano.

L’episodio viene reso noto da Orlando Scocca, FP CGIL Campania per la Polizia Penitenziaria, il quale si dice preoccupato, oltre che per le condizioni dei feriti, anche per il fatto che il reparto di polizia dovrà subire altre due assenze dal servizio.

Mirko Manna, Nazionale FP CGIL Polizia Penitenziaria, riferisce un dato significativo: il carcere di Avellino è sotto la media del sovraffollamento nazionale: 98% rispetto al 110% circa sia della Campania, sia del resto d’Italia, secondo i dati aggiornati al 31 marzo scorso forniti dal Ministero della Giustizia. Anche la presenza di detenuti stranieri è sotto la media: 10% rispetto al 31% nel resto delle carceri italiane. Nonostante questi due parametri che spesso possono esasperare gli animi, anche nel carcere irpino, continuano le aggressioni della popolazione detenuta nei confronti degli agenti di Polizia Penitenziaria.

“Sono da tenere d’occhio anche i continui tentativi di introdurre stupefacenti da parte dei familiari in visita ai detenuti. “Auguriamo una pronta guarigione ai nostri colleghi – conclude il sindacalista – e ci auguriamo di vedere presto le determinazioni che il Ministro Nordio e il Capo DAP Russo, hanno promesso ad inizio mandato alcuni mesi orsono”.