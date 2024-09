I Carabinieri “vigilano” sull’evento più atteso nell’ eclanese: il Carro di Mirabella

MIRABELLA ECLANO- Un’imponente spiegamento di personale per garantire una cornice di sicurezza e tutelare la necessaria incolumità pubblica per uno degli eventi più attesi della tradizione irpina. La Tirata del carro di Mirabella Eclano. Quella garantita dai Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino ed in particolare della Compagnia di Mirabella Eclano per uno dei dei momenti più emozionanti ed attesi dell’anno, per tutta la comunità eclanese e per i numerosi visitatori attirati dalla manifestazione religiosa. Il maestoso obelisco, alto 25 metri, fatto di legno e pannelli di paglia intarsiata, trainato da sei coppie di buoi e mantenuto in equilibrio da oltre 30 funi tirate dagli abitanti del luogo, giunge dopo un notevole tragitto presso la Chiesa della Madonna Maria Santissima Addolorata.I Carabinieri hanno effettuato servizi dedicato soprattutto lungo le principali arterie viarie del comune al fine di garantire il corretto svolgimento della manifestazione e tutelare l’incolumità delle persone.