Carabinieri, un anno di impegno per l’Irpinia: il bilancio

I Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino hanno dimostrato, anche nel 2024, la loro capacità di presidiare il territorio irpino con efficacia, garantendo sicurezza e serenità ai cittadini. Questo risultato è stato raggiunto grazie a un lavoro costante e in sinergia con le altre Forze di Polizia, sotto la guida attenta del Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, e dei Procuratori di Avellino e Benevento.

Massima attenzione innanzitutto, ai reati predatori, con particolare riguardo ai furti in abitazione. Le attività preventive, rafforzate da servizi straordinari di controllo del territorio, hanno beneficiato

anche della partecipazione di squadre di rinforzo della Compagnia di Intervento Operativo (C.I.O.) del 10° Reggimento Carabinieri Campania di Napoli, del 7° Nucleo Elicotteri di Pontecagnano e del

Nucleo Cinofili di Sarno. Tale azione preventiva, insieme con quella di contrasto svolta dai reparti investigativi, ha consentito di deferite all’Autorità Giudiziaria, anche in stato di arresto, numerosi soggetti. Numerose operazioni a tutela della salute dei cittadini sono state eseguite sul fronte ambientale, in

collaborazione con i Gruppi Carabinieri Forestale di Avellino, Tutela Salute di Napoli e Tutela Ambientale e Sicurezza Energetica di Napoli.Particolare attenzione nell’ambito del controllo del territorio è stata data alla verifica delle normative

in materia di lavoro e sui requisiti dei cantieri edili e delle aziende a rischio, anche per il contrasto al lavoro irregolare ed a quelle violazioni commesse in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ancora troppo spesso teatri di incidenti le cui conseguenze sono da ritenersi ancor più gravi poiché il più delle volte risultano corollario del mancato rispetto di normative e procedure di sicurezza.

I Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino hanno proceduto a periodici ed approfonditi controlli in collaborazione con gli Ispettori del Lavoro della Direzione Provinciale e con i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Avellino, con i quali sono state ispezionate centinaia di imprese, riscontrando anche irregolarità penalmente perseguibili.Le campagne informative rivolte agli anziani hanno avuto un ruolo cruciale nella prevenzione delle

truffe, un fenomeno che ha richiesto un impegno significativo da parte dell’Arma. Parallelamente, l’Arma ha offerto svariate iniziative in tutta la provincia, come quelle nel settore della promozione della legalità con campagne annuali negli istituti scolastici, quelle legate alla sicurezza sul web, al contrasto del bullismo e alla violenza di genere. Tematiche importanti che hanno già visto l’organizzazione di nuovi progetti per il prossimo anno.

Sul fronte della violenza di genere, è stato osservato un aumento delle denunce, indice di una maggiore fiducia delle vittime nelle istituzioni. Questa crescita testimonia il successo delle attività di

sensibilizzazione e supporto promosse dall’Arma Una particolare attenzione è stata rivolta al contrasto dei reati contro la Pubblica Amministrazione,

con l’attivazione di accertamenti e indagini, alcune delle quali tuttora in corso, che hanno determinato

anche provvedimenti cautelari nei confronti di amministratori e funzionari ritenuti responsabili di

condotte illecite maturate nell’ambito della gestione della cosa pubblica.

Le 67 Stazioni presenti in Irpinia hanno continuato a rappresentare un punto di riferimento imprescindibile per i cittadini. Con la loro presenza costante, le Caserme sono diventate luoghi di ascolto e accoglienza, specialmente per le categorie più vulnerabili, come anziani, minori e persone in condizioni di disagio sociale.Negli ultimi 12 mesi, i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino hanno tratto in salvo decine di persone, intervenendo a seguito di segnalazioni di dispersi in alta montagna o di tentativi di suicidio da parte di individui sopraffatti da momenti di sconforto.Sinteticamente ed a titolo esemplificativo, si riportano alcune operazioni eseguite quest’anno:

– 19.2.2024: i Carabinieri del Nucleo Investigativo e della Compagnia di Baiano, coordinati dalla Procura della Procura della Repubblica di Avellino, hanno dato esecuzione a un decreto di fermo di indiziato di delitto emesso nei confronti di un 47enne e un 19enne, indiziati di omicidio;

– 31.5.2024: i Carabinieri della Stazione di Avella hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misura coercitiva e di sequestro preventivo emessa nei confronti di un 29enne di Lauro, impiegato dell’ufficio postale di Sperone, ritenuto indiziato dei reati di Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate, truffa, peculato e riciclaggio. L’indagine prese spunto dalla denuncia sporta da 18 vittime che, quali clienti dell’ufficio postale,ricevevano dall’indagato complessivamente 209 banconote false, per la somma complessiva di 10.450 euro;

– 23.7.2024: i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento, a carico di due stranieri e un italiano, indiziati di rapina, lesioni personali e sequestro di persona in concorso. Contestualmente è stato eseguito un Mandato di Arresto Europeo emesso dalla medesima Autorità Giudiziaria a carico di un quarto soggetto, straniero, attinto da gravi indizi di colpevolezza in ordine ai medesimi reati. Il provvedimento cautelare è relativo a un’attività d’indagine avente ad oggetto due violente rapine in abitazione con sequestro di persona ed una tentata rapina, commesse in Atripalda e Grottaminarda nel mese di giugno del 2023;

– 20.8.2024: all’esito di attività d’indagine, condotta dal Nucleo Investigativo unitamente alla Compagnia Carabinieri di Avellino, è stata data esecuzione a un decreto di fermo di indiziato di delitto nei confronti di 2 fratelli di San Martino Valle Caudina, rispettivamente di 23 e 24 anni, indiziati di concorso in tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo;

– 10.10.2024: i Carabinieri della Stazione di Greci, al termine di attività d’indagine, hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di tre uomini del foggiano, di età compresa tra i 20 e i 40 anni, accusati di ricettazione in concorso. In nottata, una pattuglia del suddetto reparto aveva intercettato i tre soggetti a bordo di un’Alfa Romeo Stelvio sulla SS 90 delle Puglie che, abbandonata l’auto (risultata avere targa e telaio contraffatti e con all’interno attrezzi da scasso, guanti e passamontagna), si davano alla fuga a piedi attraverso le campagne circostanti, venendo dopo poche ore rintracciati e fermati. Due di loro, qualche giorno fa sono stati arrestati nell’ambito di un’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Foggia, destinatari, unitamente ad altri 6, della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, indagati per assalti a sportelli ATM con esplosivo commessi in Puglia, Campania, Basilicata, Lombardia e

11.10.2024: all’esito di attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, i militari della Compagnia Carabinieri di Ariano Irpino hanno dato esecuzione a un’ordinanza di sottoposizione agli arresti domiciliari emessa dal G.I.P. presso il Tribunale

Ordinario di Tivoli nei confronti di una religiosa, indiziata del delitto di furto;

– 30.10.2024: i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Avellino hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare, emessa nei confronti di quindici soggetti, tutti residenti in Irpinia, indiziati di “detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti”. La droga veniva procurata principalmente dall’hinterland napoletano, in particolare dal

quartiere di Scampia e da Castello di Cisterna, con spostamenti frequenti e talvolta ripetuti più volte nell’arco della stessa giornata. Le indagini hanno inoltre rivelato un ulteriore canale di

approvvigionamento, basato sulla distribuzione di metadone alle persone iscritte al Ser.D. dell’A.S.L. di Avellino. In particolare, è emerso che alcuni beneficiari di tali somministrazioni, cedevano poi la sostanza agli indagati, che a loro volta la rivendevano ai tossicodipendenti;

– 12.12.2024: a seguito di un incidente mortale avvenuto a Montoro, i Carabinieri della Compagnia di Solofra e delle Stazioni di Montoro e Forino, in meno di 24 ore sono risaliti al pirata della strada che veniva tratto in arresto.L’Arma irpina, sotto il coordinamento della Prefettura di Avellino e insieme con le altre Forze di

Polizia, ha offerto un contributo determinante all’organizzazione e alla gestione del Summit del G7 dei Ministri degli Interni, svoltosi lo scorso ottobre a Mirabella Eclano. Un evento di rilievo

internazionale, reso possibile grazie all’impegno di centinaia di militari, che hanno garantito una perfetta riuscita sotto il profilo della sicurezza e della logistica.

Guardando al 2025, il Comando Provinciale di Avellino rinnova la propria dedizione nel garantire la sicurezza del territorio. L’obiettivo è rafforzare le attività di prevenzione e consolidare il dialogo con

la comunità, promuovendo una cultura della legalità e offrendo risposte concrete alle esigenze delle persone più vulnerabili.Come un’opera d’arte invisibile, l’azione quotidiana dei Carabinieri è tesa a modellare una comunità sempre più sicura, dove ogni cittadino possa vivere con fiducia e serenità. Il bilancio annuale dell’attività dell’Arma – come evidenziato nel comunicato stampa del Comando Legione Carabinieri Campania rappresenta un’occasione per evidenziare il valore del lavoro svolto nei territori di competenza. Ogni intervento costituisce un tassello essenziale per garantire la sicurezza delle comunità, una missione che proseguirà con rinnovato impegno anche nel prossimo anno, con particolare attenzione ai giovani e alle fasce più vulnerabili della società.

Per il nuovo anno, i Carabinieri di Avellino augurano a tutti pace, sicurezza e prosperità.