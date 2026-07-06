I Carabinieri sventano un furto di rame e recuperano la refurtiva

Nel quadro dei servizi di prevenzione e contrasto alla criminalità disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, questa notte, a Gesualdo, una pattuglia della Stazione Carabinieri di Fontanarosa, impegnata in un servizio di perlustrazione lungo la SP303, ha intercettato un’autovettura con targa bulgara che, alla vista della “Gazzella”, si è data a precipitosa fuga.

I fuggitivi, dopo poche centinaia di metri, sono finiti all’interno di un terreno agricolo in località Lappierti, nel limitrofo comune di Frigento. Gli occupanti dell’auto (almeno tre soggetti) approfittando dell’oscurità, hanno abbandonato il mezzo e sono riusciti a dileguarsi a piedi attraverso le campagne circostanti.

La successiva ispezione del veicolo ha consentito ai militari di rinvenire, all’interno dell’abitacolo, svariati attrezzi atti allo scasso e diverse decine di metri di cavi di rame. I tempestivi accertamenti hanno permesso di stabilire che il materiale era stato asportato poco prima dall’interno di un cantiere poco distante.

L’autovettura utilizzata dai malviventi e l’intero contenuto rinvenuto al suo interno sono stati sottoposti a sequestro penale e, dopo il recupero, saranno oggetto di accurati rilievi da parte del personale specializzato.