Carabinieri in pensione a supporto della Procura: si rinnova il Protocollo operativo

AVELLINO – Si rinnova per un altro anno il Protocollo di Intesa tra la Procura della Repubblica di Avellino, l’Associazione Nazionale Carabinieri di Mercogliano e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino per l’impiego di 10 volontari dell’Associazione nella attività di supporto, in particolare quelle amministrative, della Procura di Avellino. Alle quindici di oggi e’ stato siglato il rinnovo del Protocollo, alla presenza del Procuratore della Repubblica di Avellino Domenico Airoma, il Procuratore Aggiunto Francesco Raffaele, il presidente dell’Ordine degli Avvocati di Avellino Fabio Benigni e la rappresentanza dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Mercogliano, il luogotenente Bruno Ronca

Alla sottoscrizione era presente anche la dirigente amministrativa della Procura Mailyn Flores.

Il Procuratore Airoma ha sottolineato come il contributo fornito nel primo anno di attività ha prodotto “risultati tangibili e un apporto significativo”. Ringraziando l’associazione nazionale Carabinieri. Il presidente Fabio Benigni ha invece ricordato come abbia: “accolto con entusiasmo l’ invito a dare un contributo come Ordine degli Avvocato anche sotto un profilo emotivo. Un esperienza positiva e si rinnoverà con lo stesso entusiasmo ed efficienza e darà risposte alle criticita’ della Giustizia”. Il luogotenente Bruno Ronca: “Abbiamo lo stesso entusiasmo del primo ciclo e metteremo più impegno sotto le direttive del Procuratore”. Le attività dei carabinieri in pensione, svolte a titolo gratuito, si allargano anche alla dematerializzazione dei fascicoli e alla indicizzazione dell’archivio cartaceo di materiali e documenti di natura non riservata.