Carabinieri intensificano i controlli alla movida: sanzionato locale per vendita di alcol a minorenni

Prosegue l’azione del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino nell’ambito dei servizi finalizzati alla verifica del rispetto delle norme igienico-sanitarie e delle prescrizioni in materia di somministrazione di bevande alcoliche, con particolare attenzione alla tutela dei minori.

L’attività rientra nel più ampio piano di prevenzione e vigilanza predisposto dall’Arma in Irpinia per garantire che la movida cittadina si svolga in un contesto sicuro e rispettoso delle regole, contrastando condotte irregolari e potenziali situazioni di pericolo per i più giovani.

Nel corso dei controlli effettuati nel capoluogo, i Carabinieri della locale Compagnia, con il supporto del personale dell’A.S.L., hanno ispezionato diversi esercizi pubblici. All’esito dell’operazione è stata elevata una sanzione amministrativa di 4mila euro a un locale risultato responsabile della somministrazione di bevande alcoliche a tre minorenni, poi affidati ai rispettivi genitori.

I servizi continueranno anche nei prossimi giorni nei luoghi maggiormente frequentati dai giovani. L’obiettivo è duplice: prevenire episodi legati all’abuso di alcol, tutelando la salute dei minori, e contrastare comportamenti che possano incidere sulla sicurezza collettiva.

La prevenzione e il contrasto dell’abuso di alcol e sostanze stupefacenti, soprattutto tra giovani e automobilisti, restano priorità operative dell’Arma dei Carabinieri per garantire ordine, sicurezza e tutela della salute pubblica.