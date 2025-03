FOTO/ Avellino, i Carabinieri proseguono gli incontri di prossimità per sicurezza e legalità

Negli ultimi giorni, i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino hanno proseguito gli incontri di prossimità presso istituti scolastici e luoghi di culto, con l’obiettivo di diffondere la cultura della legalità e prevenire fenomeni criminosi. Gli incontri, tenuti dai Comandanti di Stazione competenti per territorio, si sono svolti sia nelle scuole che nelle chiese, coinvolgendo un vasto pubblico di studenti e cittadini.

Presso la Chiesa Madre di Cairano, così come nelle chiese di Zungoli, Villanova del Battista e Montefalcione, l’attenzione si è concentrata sulla prevenzione delle truffe ai danni degli anziani. Durante questi momenti di confronto, i Carabinieri hanno illustrato le principali tecniche utilizzate dai malintenzionati per ingannare le persone più vulnerabili, come i falsi appartenenti alle forze dell’ordine, i sedicenti impiegati di enti pubblici e i presunti parenti in difficoltà. Agli anziani sono stati forniti consigli utili per riconoscere e prevenire questi raggiri, con l’invito a segnalare tempestivamente alle forze dell’ordine ogni situazione sospetta.

Nelle scuole, gli incontri hanno affrontato diverse tematiche legate alla legalità e alla sicurezza. Gli studenti dell’Istituto Comprensivo De Amicis Masi di Atripalda, nel suggestivo scenario del Castello di San Barbato di Manocalzati, hanno partecipato a un percorso dedicato ai valori della legalità. Presso l’Istituto Superiore Omnicomprensivo Statale “Manzo – Maffucci” di Calitri, gli studenti hanno approfondito il corretto utilizzo dei dati personali e la prevenzione delle truffe informatiche, mentre gli alunni dell’Istituto Secondario di Sant’Andrea di Conza e dell’Istituto Comprensivo De Amicis Masi di Atripalda hanno riflettuto sull’importanza del rispetto delle regole e della convivenza civile.

Particolare attenzione è stata dedicata ai rischi connessi all’uso dei social network e al fenomeno della droga durante l’incontro presso l’Istituto Comprensivo Statale “Criscuoli” di Sant’Angelo dei Lombardi. All’Istituto Comprensivo “Annibale Fusco” di Castelvetere sul Calore, gli studenti hanno anche assistito alla proiezione di un video istituzionale dell’Arma, oltre a un approfondimento sulla violenza contro le donne. Il confronto ha toccato anche temi come l’arruolamento nell’Arma dei Carabinieri e le opportunità offerte dai vari concorsi, il bullismo e il cyberbullismo, la protezione dei dati personali sui social e sul web, nonché la prevenzione delle truffe, in particolare quelle online.

Queste iniziative rappresentano una chiara testimonianza dell’impegno costante dell’Arma dei Carabinieri nella tutela della sicurezza e nella diffusione della cultura della legalità, con un’attenzione particolare alle categorie più vulnerabili della società e alla formazione dei giovani cittadini.