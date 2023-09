Carabinieri, controlli nel Sannio: beccato anche un 20enne di San Martino Valle Caudina

Dieci equipaggi automontati composti da venti militari dipendenti dalla Compagnia di Montesarchio ha consentito di controllare in totale 103 persone di interesse operativo e 87 veicoli, effettuare 11 perquisizioni, elevare 11 contravvenzioni al Codice della Strada, procedere al sequestro amministrativo di 3 veicoli poiché sprovvisti di copertura assicurativa, al fermo amministrativo di 3 motocicli poiché condotti da minori senza casco protettivo, ritirare 4 patenti di guida di cui 3 scadute di validità ed una per aver effettuato un sorpasso in prossimità di intersezione.

In Montesarchio (BN) è stato inoltre deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, un 20enne di San Martino Valle Caudina (AV), poiché trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo “Marijuana”; mentre sono stati segnalati alla Prefettura di Benevento ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. 309/90, un 44enne ed un 38enne del posto, poiché trovati in possesso di sostanza stupefacente del tipo “cocaina”, un 25enne di Arpaia (BN) poiché trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo “marijuana” ed un 38enne del posto trovato in possesso di stanza stupefacente del tipo “hashish”.

In Ceppaloni (BN) un 49enne di San Leucio del Sannio (BN) è stato segnalato alla Prefettura di Benevento ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. 309/90 poiché trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo “cocaina”.

Questo è il bilancio di un servizio coordinato che ha visto impegnato i carabinieri della Compagnia di Montesarchio che, nel fine settimana, su disposizione del Comando Provinciale di Benevento, hanno compiuto una vasta e diversificata operazione di perlustrazione e controllo del territorio, finalizzata principalmente al contrasto dei reati contro lo spaccio e la detenzione di sostanza stupefacente nonché al controllo della circolazione stradale.

Il servizio, svolto per massimizzare l’attività preventiva e, se del caso, repressiva, ha interessato tanto le vie cittadine quanto le aree rurali delle varie contrade disseminate ambito comuni Montesarchio, Airola e Ceppaloni.