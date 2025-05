Carabinieri arrestano 44enne colpito da Mandato d’Arresto Europeo per rapina aggravata

I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Avellino hanno tratto in arresto un 44enne di origini romene, destinatario di Mandato d’Arresto Europeo emesso dall’Autorità Giudiziaria della Romania per il reato di “rapina aggravata in concorso”, commesso nel 2020.

Nella serata di ieri, all’esito di mirati servizi di osservazione e pedinamento, i militari dell’Arma hanno rintracciato l’uomo a Montecalvo Irpino e dato esecuzione al provvedimento trasmesso dalla Direzione Centrale della Polizia Criminale del Ministero dell’Interno – Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia (Divisione SIRENE) di Roma.

L’arrestato non ha opposto resistenza.

Espletate le formalità di rito, è stato associato alla Casa Circondariale di Avellino, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, in attesa delle procedure estradizionali.