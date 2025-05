Carabinieri aggrediti, il circolo Fdi di Atripalda: piena solidarietà per lavoro svolto

ATRIPALDA – Il Circolo di Fratelli d’Italia di Atripalda ha espresso con una nota, firmata dal coordinatore cittadino Antonio Prezioso, la solidarietà all’Arma dei Carabinieri per l’aggressione dei militari avvenuta nella mattinata di domenica, culminata con l’arresto di un quarantaduenne: “Nella mattinata di domenica 25 maggio i carabinieri della stazione di Atripalda, nellosvolgimento delle proprie funzioni di controllo del territorio, hanno fermato un uomo che alla richiesta dei documenti si è dato alla fuga. I carabinieri hanno inseguito e raggiunto il soggetto che nel tentativo di divincolarsi ha opposto resistenza, costringendo i militi a ricorrere ad assistenza medica, riportando contusioni ed escoriazioni. Il fermato è risultato essere in possesso di dosi di droga e quindi arrestato, questa operazione si inserisce nella costante opera di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, piaga che deve essere assolutamente debellata nella nostra città”. Per questo scrive Prezioso: “Il Circolo Fratelli d’Italia di Atripalda nel ringraziare i Carabinieri per l’incessante azione di controllo che svolgono sul territorio, esprime piena e incondizionata solidarietà agli uomini e alle donne rimasti contusi nella suddetta operazione. Il Governo Meloni con il decreto sicurezza ha messo la tutela degli operatori delle forze dell’ordine al centro della propria azione e siamo certi che grazie ad esso tutti gli operatori del settore saranno maggiormente tutelati dallo Stato”.