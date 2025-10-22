Carabinieri aggrediti ad Atripalda: il grido di Unarma “E’ ora di dire basta con la violenza alle Forze dell’Ordine”

La Segreteria Provinciale UNARMA di Avellino alza forte il tiro contro l’ennesimo atto di violenza nei confronti dei colleghi di Atripalda durante l’espletamento dei propri doveri, ai quali va la nostra massima vicinanza.

Questo ennesimo episodio è inaccettabile, come è inaccettabile l’attuale campagna mediatica di criminali e dei loro sostenitori contro le Forze di Polizia impegnato quotidianamente a garantire la sicurezza dei cittadini onesti.

Non possiamo più stare in silenzio perché siamo dei lavoratori che ogni giorno rischiano la propria incolumità mettendo in asia le proprie famiglie.

Nonostante questo, nei criminali cresce la percezione di impunità ogni qual volta compiono gesti di violenza contro un operatore delle forze dell’ordine chiamate a rappresenta “Lo Stato” e a garantire il rispetto dei valori Costituzionali conquistati con i sacrifici di tutti gli Italiani. Manca

Ed è proprio lo Stato che deve agire in modo concreto per disincentivare queste azioni attraverso:

• Certezza della pena nei confronti dei criminali;

• Maggiori tutele a livello giuridico abolendo definitivamente il concetto dell’atto dovuto;

• Migliorare l’equipaggiamento in dotazione affinché venga garantita maggiore sicurezza durante il servizio;

• Aumentare le risorse economiche sia per la parte logistica sia per la questione stipendiale (siamo la forza di polizia più sottopagata d’Europa);

• Valorizzare il lavoro dei Carabinieri introducendo la c.d. “specialità del comparto sicurezza”;

• Intervento normativo coraggioso e decisivo attraverso modifiche del codice penale concrete e decreti sicurezza coraggiosi.

Ci rivolgiamo alla politica la quale, fino ad oggi, non ha fatto altro che raccontare storielle attraverso comunicati pubblicitari ma, nel concreto, non ci hanno per niente soddisfatto.

Vedremo nella prossima programmazione di bilancio cosa riserveranno per il comparto sicurezza e qualora non ne saremo soddisfatti, scenderemo nuovamente in piazza e lo faremo con molta più decisione, fino al palazzo della Presidenza del Consiglio.

Non possiamo più tollerare azioni come quelle avvenute ad Atripalda, ai cui colleghi va tutta la nostra vicinanza e appoggio, a 360° qualora dovessero averne bisogno.

Così in una nota il Segretario Generale Provinciale di UNARMA Dott. Massimiliano Lo Priore