Carabiniere muore in un incidente, a Cassano domani lutto cittadino

CASSANO IRPINO- Cassano si ferma per l’ultimo saluto al quarantunenne carabiniere Alex Boccella, travolto dal trattore mentre si trovava nella sua proprietà. Un terribile incidente che ha strappato il militare all’affetto dei suoi cari, lascia una moglie e due figli e trasformato in un giorno di dolore quello che era invece per la comunita’ cassanese un giorno di festa. La popolazione è ancora sotto choc per quanto avvenuto. Per questo motivo ci sara’ domani mattina il lutto cittadino. Quello proclamato dal Sindaco Salvatore Vecchia , di concerto conl’Amministrazione Comunale, facendosi interprete del dolore che ha colpito l’intera comunità.di Cassano Irpino a seguito della drammatica perdita del caro Alex Boccella. Così domani mattina in occasione dei funerali, dalle ore 10,00 alle ore 12,00, le bandiere istituzionali saranno collocate a mezz’asta e rimarranno chiusi gliuffici comunali e e gli esercizi commerciali.