Carabiniere fuori servizio salva bagnante dall’annegamento a Battipaglia

Un carabiniere fuori servizio, in vacanza in una località balneare del Salernitano, si è reso protagonista di un gesto eroico salvando un bagnante in difficoltà. Il militare, senza esitazione, si è tuffato in mare per soccorrere un uomo di 55 anni che rischiava di annegare. Il carabiniere, originario di Atripalda e in servizio presso il comando provinciale di Avellino, si trovava sulla spiaggia libera vicino al lido Virgin, lungo la strada provinciale 175. Notando l’uomo in difficoltà, si è prontamente tuffato, riuscendo a riportarlo a riva e affidarlo alle cure del personale sanitario del 118. L’uomo, residente a Cava de’ Tirreni, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Salerno, dove è stato ricoverato in gravi condizioni. Il tempestivo intervento del carabiniere ha evitato una tragedia, dimostrando ancora una volta l’impegno e la prontezza degli uomini delle forze dell’ordine, anche fuori servizio. Il dramma si è consumato il 28 luglio, una delle ultime domeniche di luglio, quando il carabiniere eroe, senza cercare riconoscimenti o pubblicità, ha compiuto un atto di grande coraggio. Nonostante fosse in vacanza, ha agito con prontezza e determinazione, sottolineando l’alto senso del dovere che caratterizza il suo lavoro quotidiano.