Caprio: “Cessino le ostilità politiche. Amministriamo insieme per il bene futuro della comunità di Venticano”

La sala consiliare è gremita come mai. L’insediamento del nuovo corso amministrativo a Venticano, sotto la regia del sindaco Arturo Caprio, ha attirato una folta partecipazione di pubblico. Dopo le formalità rituali e il giuramento sulla carta costituzionale è iniziata ufficialmente la consiliatura Caprio. Il giovane primo cittadino fatica a nascondere l’emozione. È una giornata storica e memorabile per lui, nipote e figlio di ex sindaci del Comune di Venticano. E una giornata speciale per la comunità locale che ha scelto nettamente la svolta amministrativa, il cambiamento di rotta. Vice sindaco è stato scelto Gerardo Colantuoni, ricoprirà pure la delega di assessore alle finanze e tributi. In giunta entra a pieno titolo Giusy Iachetta, unica donna della compagine di Caprio. Iachetta ha ottenuto la delega di assessore alle politiche sociali giovanili e della terza età, affari generali e istruzione. Presidente del Consiglio comunale sarà Piergiorgio Tammaro, vice presidente Maurizio Sena. “Andiamo avanti per il bene futuro della nostra comunità e archiviamo le pur legittime ostilità politiche della campagna elettorale”, così il sindaco Arturo Caprio introducendo i lavori della assise.

