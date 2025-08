Capriglia Irpina, Comune e Carabinieri insieme per la sicurezza dei cittadini

Prevenzione, consapevolezza e vicinanza alle comunità: sono queste le parole chiave dell’incontro pubblico promosso dal Comune di Capriglia Irpina in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, in programma per giovedì 7 agosto alle ore 17:00.

L’iniziativa rientra nella più ampia campagna di comunicazione promossa dal Comando Generale dell’Arma e diretta alla popolazione, con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini su temi cruciali come le truffe, i reati predatori e il bullismo.

A introdurre i lavori sarà il sindaco di Capriglia Irpina, Nunziante Picariello. A seguire, l’intervento del Capitano Francesco Caterino, Compagnia Carabinieri di Avellino, che offrirà informazioni pratiche e consigli utili per riconoscere e prevenire situazioni di pericolo.