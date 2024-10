Capriglia e Summonte pregano per Raffaele: veglia e rosario in Chiesa

CAPRIGLIA IRPINIA- Si sono ritrovati in tanti da Capriglia e dalla vicina Summonte questa sera nella Chiesa di San Nicola di Bari, dove il parroco, Don Vincenzo Giraldi e i fedeli hanno organizzato una “veglia” di preghiera per Raffaele Capolupo, il trentacinquenne che lotta per la vita nel Reparto di Terapia Intensiva del Moscati di Avellino. E’ stato recitato il Santo Rosario, alla presenza anche di tanti giovani e amici di Raffaele. In Chiesa anche un messaggio di ringraziamento della famiglia del giovane per il momento di raccoglimento e per la preghiera di riavere nuovamente tra le due comunità il giovane ferito. Alla cerimonia era presente anche il sindaco di Capriglia Nunziante Picariello. Una grande ansia e tante le preghiere perché l’incidente grave avvenuto in Via Zoccolari possa avere un epilogo positivo e Raffaele possa riprendersi.