Cappellano minacciato in carcere, aggrediti due agenti penitenziari

AVELLINO- Ennesimo pomeriggio da dimenticare nel penitenziario di Avellino. A darne notizia Troise Raffaele responsabile della segreteria G.A.U. Uilpa Polizia Penitenziaria Avellino. Sembrerebbe che alcuni detenuti abbiano iniziato ad inveire nei confronti del cappellano del carcere dopo averlo raggiunto al quarto cancello nell’evidente tentativo di dare seguito alle minacce e, successivamente, abbiano aggredito il personale di Polizia Penitenziaria intervenuto tempestivamente per evitare il peggio. Per 2 Agenti ed 1 Ispettore si è reso necessario l’invio in pronto soccorso per le cure del caso e sono in attesa di prognosi. Proprio nella data odierna questa Organizzazione Sindacale congiuntamente ad altre OO.SS. ha denunciato nuovamente il grave stato nel quale si trova la C.C. di Avellino, tramite una nota indirizzata al Capo del D.A.P. e al Direttore Generale del Personale.