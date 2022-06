Capossela al Corso, Luongo: “Un conterraneo per il Ferragosto avellinese”

Un conterraneo per il Ferragosto avellinese. Sarà Vinicio Capossela ad esibirsi sul palco di Corso Vittorio Emanuele il prossimo 16 agosto. L’annuncio è arrivato nelle ultime ore sui social network.

L’esibizione di Capossela è inserita all’interno del cartellone del Summer Fest che animerà l’estate nel capoluogo. Nove in tutto i grandi eventi previsti tra centro e periferie. Si parte il 2 agosto con i The Kolors a San Tommaso, a seguire gli altri appuntamenti che saranno svelati nei prossimi giorni. Il clou è ovviamente per il cantautore di Calitri.

A commentare la scelta di Vinicio Capossela è l’Assessore Comunale alle Politiche Giovani e agli Eventi Stefano Luongo: “In Irpinia abbiamo l’onore di aver dato le origini a uno dei più grandi cantautori italiani ed è per questo che lo abbiamo scelto per il concerto del 16 agosto. Un modo per valorizzare le nostre eccellenze, così come fatto in precedenza con Ghemon”.