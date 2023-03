A Caposele nasce il museo delle acque. L’inaugurazione, in piazza Sanità, domenica 26 Marzo alle 18.30. Un progetto di riqualificazione e rilancio della struttura a 360° (Casa Houston), iniziato 3 anni fa, che ha visto impegnata l’amministrazione comunale in una continua ricerca di diverse fonti di finanziamento per arrivare al risultato.

MuDeA, il Museo delle Acque, sarà un luogo che conserva e trasmette una parte della memoria identitaria della comunità di Caposele e di quella delle comunità limitrofe cui storie si intrecciano ad essa attraverso l’acqua.

Al suo interno cinque sale espositive più un grande atrio centrale che portano il visitatore a scoprire la storia di Caposele, incentrata sulla presentazione del borgo originario e la successiva captazione delle acque della Sorgente della Sanità per la costruzione dell’Acquedotto Pugliese, fino ad arrivare all’estrema contemporaneità rappresentata dalla Sala Laboratorio, nella quale sarà possibile contribuire alla costruzione di uno spazio museale interattivo sperimentando attivamente diverse attività.

Il programma prevede i saluti istituzionali del Sindaco Lorenzo Melillo, un laboratorio delle Matasse e il taglio del nastro alla presenza della cittadinanza.

“MuDeA è un Museo”, dichiara l’Assessore al Turismo Donatiello “che punta da un lato a conservare l’identità storica della nostra comunità, mettendo insieme tutta una serie di informazioni, notizie storiche ed eventi, dall’altro vuole essere un luogo che genera cultura e interazione con la comunità per costruire valore sociale, culturale e scientifico. MuDeA non deve essere un semplice luogo da visitare, ma un luogo da vivere, da far vivere ai turisti ma anche e soprattutto ai Caposelesi proprio per costruire nuova storia partendo dal passato.

Quindi sarà un Museo aperto alla comunità che lavora su eventi, iniziative, mostre e attività volte a costruire cultura attraverso l’interazione e l’innovazione. Poi contribuirà, senza dubbio, anche a rafforzare e accrescere la nostra offerta turistica, aiuterà i visitatori a conoscere la nostra storia, a viverla e tramandarla nel tempo, andando a raggiungere un altro obiettivo del nostro Piano Strategico del Turismo Caposele 2023. Vi aspettiamo domenica”.