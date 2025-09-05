Caposele, lancia innesco e provoca incendio: incastrato dai video e arrestato

CAPOSELE- Le immagini di una vettura che si avvicina ad una macchia di bosco e lancia qualcosa, dal fumo sprigionato pochi secondi dopo, sicuramente un innesco. E’ ancora una volta l’attivita’ tecnica ad incastrare un presunto piromane, in azione a Caposele. Nella mattinata di oggi, i Carabinieri del Gruppo Forestale di Avellino e della Compagnia di Montella hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal G.I.P.del Tribunale di Avellino su richiesta di questa Procura.II destinatario del provvedimento limitativo della libertà personale è un 66enne di Caposele, a carico del quale pende un procedimento penale per incendio boschivo doloso, commesso in Località montana Buoninventre di Caposele, il 2 agosto scorso Sulla base di quanto emerso nella fase delleindagini.preliminari, I’uomo, transitando su una strada comunale alla guida della propria autovettura, aveva lanciato un innesco causando l’incendio di circa un ettaro di area incolta e parzialmente boscata. Il rogo, fortunatamente, veniva limitato dal tempestivo intervento dei VVFF di Lioni e della SMA Campania di Conza.