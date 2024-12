Capodanno in piazza in Campania: Coez, Giorgia e il tributo a Pino Daniele

Il 31 dicembre 2024 in Campania sarà un’esplosione di musica e divertimento, con eventi in tutta la regione pronti a scaldare la notte di San Silvestro. Coez sarà protagonista del Concertone di Capodanno ad Avellino, dove promette di “fare un casino” con il suo stile inconfondibile, mentre a Salerno la vera regina della serata sarà Giorgia, che incanterà il pubblico con la sua potente voce.

Ma gli appuntamenti non finiscono qui. A Napoli, il Concertone di Capodanno in Piazza del Plebiscito sarà dedicato a Pino Daniele, con un cast stellare che comprende Loredana Bertè, James Senese, Raiz, Gabriele Esposito e Sal Da Vinci. Napoli non si ferma a Piazza del Plebiscito: ci saranno anche eventi al PalaVesuvio e sul lungomare con i dj a far ballare i partecipanti fino all’alba.

A Ischia, la festa inizierà con le sonorità coinvolgenti di Dj Decibel Bellini e della sua Band Tributo Italiano, mentre ad Aversa, Piazza Municipio diventerà una grande pista da ballo a cielo aperto. Benevento, invece, si affida al fascino del Teatro Comunale Vittorio Emanuele, senza prevedere eventi di piazza.

Infine, Caserta offrirà un’opportunità unica con l’apertura straordinaria della maestosa Reggia di Caserta, per festeggiare in uno dei luoghi più suggestivi della Campania.