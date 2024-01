Capodanno, il bilancio dei feriti dai botti in Campania

Una notte di festa e tragedia: un morto e una 50ina di persone ferite, il bilancio di Capodanno in Campania a causa di botti e proiettili vaganti.

Ad Afragola una donna di 45 anni è morta colpita da un proiettile esploso in casa durante i festeggiamenti;

Anche a Santa Maria Capua Vetere un proiettile ha colpito alla testa una persona, ma il 26enne, gravissimo, potrebbe essere stato vittima di un agguato;

23 le persone ferite da botti, petardi e proiettili vaganti a Napoli;

16 i feriti nei comuni della provincia di Napoli, dei quali 2 con ustioni al volto e alle mani;

1 ferito in provincia di Caserta;

2 feriti a Benevento e provincia, con ustioni alle mani e danni agli occhi;

1 ferito nel Cilento: un bambino di 11 anni che ha perso la vista ad un occhio a causa dell’esplosione di un petardo che aveva in mano.

In aumento rispetto allo scorso Capodanno, la percentuale di incidenti e feriti in Campania come nel resto d’Italia.